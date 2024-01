Pößneck. Sven Eberitsch, Inhaber eines Pößnecker Elektrofachgeschäfts, auch zum Weihnachtsgeschäft befragt. Hatte die Inflation Auswirkungen?

Die dritte Auflage des sogenannten Reparaturbonus der Verbraucherzentrale Thüringen lief ja zum 31. Dezember aus. Eine Neuauflage ist in diesem Jahr geplant, ein Startdatum zum Antragstellen steht noch aus. Maximal 100 Euro gab‘s pro Haushalt und Jahr zurück, wenn man ein defektes Elektrogerät instandsetzen ließ. Reparieren lassen kann man seine Haushaltsgeräte zum Beispiel in dem alteingesessenen Fachgeschäft Apel und Ebritsch in Pößneck. Der Bonus, sagt Inhaber Sven Eberitsch, habe zu keinem merklichen Anstieg an derartigen Aufträgen geführt. Kontinuierlich, seit der politischen Wende, biete man einen Werkstattservice an. „Fast täglich haben wir eine Waschmaschine zu reparieren“, sagt er. Er schätzt, dass es insgesamt 60 bis 80 Geräte pro Monate sind. Wer den Bonus in Anspruch nahm, könne er nicht sagen, denn mit der Reparaturrechnung musste der Kunde auf der Internetseite der Verbraucherzentrale einen Antrag stellen.