Pößneck-Öpitz. Saniertes Objekt an der Öpitzer Kirche einerseits, loser Putz und schlechter Mauerzustand andererseits. Was zu tun bleibt.

Was lange währt, wird gut. Oder sogar besser, wie ein Treffen am Mittwoch zeigen sollte. Einen passenden Termin zur Übergabe des restaurierten Sandsteinkreuzes zu finden, war nicht einfach, dem Öpitzer Bernd Wagner aber sehr wichtig. Mithilfe von Spenden, die überwiegend bereits 2022 zusammen kamen, war es möglich geworden, das Steinkreuz auf dem Friedhof im Pößnecker Ortsteils Öpitz grundhaft zu sanieren und so für die Nachwelt zu erhalten.