Plothen. Der Kirchenkreis Schleiz sah Handlungsbedarf, sich in die Landratswahl einzumischen

Es war eine politische Veranstaltung der besonderen Art, mit kurzer Predigt und dem Vaterunser. Mehr als 200 Menschen kamen in die Plothenbachhalle. Weit mehr als auf jedem bisherigen Forum vor der Landratswahl am kommenden Sonntag. Auch lag keine große Anspannung in der Luft. Die Begrüßungen waren freundlich. Die Stühle standen eng beieinander, trotz unterschiedlicher Ansichten und Meinungen. Ob es die Kälte draußen war, die etwas lähmte, oder der Einfluss der Kirche für ein friedliches Miteinander, bleibt Auslegungssache.