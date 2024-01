Bad Lobenstein. In der eigenen Familie fallen einem die Syptome eines Suchtkranken nicht so schnell bewusst auf, vor allem, wenn die eigenen Eltern betroffen sind. Aktionswochen können da den Blick schärfen.

Für die Nacao-Aktionswoche wurde mit der Übergabe der Bücherpakete ein weiterer Schritt getan, damit Mitte Februar das Thema Sucht und Gewalt in der Familie in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Denn vielfach werden die Probleme in der eigenen Familie schnell unter den Teppich gekehrt.