Dreitzsch. Die Dreitzscher Landfrauen haben nun auch einen altbekannten Landmann aufgenommen und blicken gespannt auf das taufrische Jahr.

Im Domizil der Dreitzscher Landfrauen, im einstigen Feuerwehrgerätehaus des Ortes, fanden am Mittwoch die Jahreshauptversammlung und ein kleiner Neujahrsempfang statt. Landfrauenvorsitzende Gabriele Peißker freute sich an diesem Tag besonders, gleich neun neue Mitglieder in den Kreis der Landfrauen aufzunehmen. Ursprünglich war sie noch davon ausgegangen, dass sie nur drei neue Mitglieder aufnehmen wird, doch aufgrund der zahlreichen Aktivitäten des Vereins und der Gespräche darüber sind es nun deutlich mehr.