Gera/Triptis/Pößneck. Zweiter Tag im Prozess um Zigarettenautomatensprenger aus dem Orlatal am Landgericht Gera: Während zwei Kriminalbeamte mit ihren Ausführungen für emotionale Höhepunkte sorgen, nehmen die Verteidiger einige Zeugen aus Triptis teils so richtig in die Mangel

In seiner 35-jährigen Laufbahn als Kriminalbeamter habe er nur zwei Mal von seiner Schusswaffe Gebrauch machen müssen, sagte der 56-jährige Polizist, der am 13. Mai 2023 gemeinsam mit einer 47-jährigen Kollegin drei Zigarettenautomatensprenger in Triptis festnehmen konnte. Aber an dem Samstagabend wäre es fast wieder so weit gewesen. „Ihr seid ganz knapp an einer schlimmen Sache vorbeigeschrammt“, schrieb er den Kerlen ins Stammbuch, die sowohl seinen längeren Ausführungen, als auch jenen seiner Kollegin recht gefasst lauschten.