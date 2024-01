Schleiz. Foyer der Kreisverwaltung in Schleiz wird am Sonntag um 18 Uhr geöffnet und zeitgleich mit der Auszählung der Stimmen begonnen

Wenn am Sonntag, 14. Januar, ab 18 Uhr die Stimmen zur Wahl eines neuen Landrates im Saale-Orla-Kreis ausgezählt werden, besteht – wie bei vergangenen Urnengängen auch – die Möglichkeit, die aus den einzelnen Wahlbezirken eingehenden Ergebnisse in Echtzeit zu verfolgen. Zu diesem Zweck wird das Foyer des Landratsamtes in Schleiz geöffnet, wo die jeweils aktuellen Zwischenstände präsentiert werden, aber auch die Wahlergebnisse einzelner Stimmbezirke oder Gemeinden gezeigt werden können.