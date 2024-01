Pößneck/Kamsdorf. Die Wolle und andere Erzeugnisse von der Kamsdorfer Farm „Roter Berg“ haben ein zweites Zuhause bekommen.

Sie sind flauschig. Sie sind zurückhaltend und neugierig. Und seit Neustem kann man durch die ganze Welt der Alpakas in der Neustädter Straße streifen. Denn Michelle Dinter von der Farm auf dem Roten Berg in Kamsdorf hat einen kleinen Laden in Pößneck eröffnet. Im ehemaligen PC-Service Laumann sind unter anderem Seifen, Felle, Stofftiere und Kissen ausgestellt. Besonders witzig: An einer Wand hängt ein großer Bildschirm, der Live-Bilder aus dem Stall der Alpakas in Echtzeit von Kamsdorf nach Pößneck überträgt. Quasi ein Alpaka-TV während der Shoppingtour.