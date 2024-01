Neustadt. Knappere öffentliche Kassen und mögliche politische Umbrüche könnten neue größere Projekte zum Wagnis für soziale Träger machen.

Die Sanierungsarbeiten am Kinder- und Jugendheim Ranis schreiten voran und ein Ende ist abzusehen. „Wir sind anfangs in der ersten Planungsphase von Baukosten in Höhe von 550.000 Euro ausgegangen, jetzt rechnen wir mit rund 900.000 Euro“, berichtet Steffen Timm, Geschäftsführer des Diakonievereins Orlatal. Leider, so erzählt er weiter, musste vom eigentlichen Plan der Gesamtsanierung abgerückt werden, weil dies kostenmäßig nicht mehr tragbar war. „Deshalb haben wir darauf verzichtet, den Verwaltungsbereich auch zu sanieren und diesen Plan zurückgestellt“, erklärt er. Die Wohnbereiche, Küchen, der Flur und Bäder seien aber sehr schön geworden. Vor allem im Bereich der Heizungsanlage handele es sich um eine wertvolle energetische Sanierung, um den gestiegenen Energiekosten entgegenzuwirken. „Wir haben eine hocheffiziente Solarthermie verbaut, die selbst bei wolkenverhangenem Himmel in der Übergangszeit effektiv arbeitet, im Gegensatz zu herkömmlicher Solarthermie“, berichtet er.