Unterkoskau. Ein Lkw-Unfall am Freitagmorgen zieht im Saale-Orla-Kreis eine längere Vollsperrung nach sich. Der verletzte Fahrer musste befreit werden.

Am Freitagmorgen ist ein mit mehreren Tonnen Schrott beladener Lastwagen auf der Landstraße zwischen Unterkoskau und Stelzen verunglückt. Nach Polizeiangaben war der 58-jährige Fahrer aus bisher ungeklärter am Ortsausgang von Unterkoskau von Straße abgekommen. Der Lastwagen kippte samt Anhänger in einen Bachlauf im Straßengaben und blieb auf der Seite liegen.