Schleiz. Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 29-Jähriger mit seinem Auto gegen einen geparkten Lkw-Anhänger gekracht. Darum wollte er sich der Kontrolle entziehen:

Ein 29 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend in der Schleizer Industriestraße gegen einen Lkw-Anhänger gefahren. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, sollte der Autofahrer durch Beamte der Polizeiinspektion kontrolliert werden, trat aber lieber die Flucht an.