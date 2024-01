Schleiz. Eine Psychologin aus München referierte dazu in einer vom Jugendamt des Saale-Orla-Kreises organisierten Fortbildung

„Der Blick sollte auf Kinder gehen, die introvertiert sind, wenig Freunde haben und keinen engen Kontakt zulassen. In der Praxis wird sich meist den Lauten und Auffälligen gewidmet“, sagt die Diplom-Psychologin Anita Plattner. Vor mehr als 100 Teilnehmenden sprach sie in dieser Woche in der Schleizer Wisentahalle.