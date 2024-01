Stephanie Rössel über Neujahrsvorsätze und die knallharte Realität

Zwei Wochen ist das neue Jahr nun jung. Und was machen Ihre Vorsätze für das neue Jahr so? Nicht rauchen, mehr Sport, weniger Alkohol? Schon aufgegeben? Macht nichts. Man sollte Dinge verändern, wenn man sich dazu in der Lage fühlt, nicht, weil es ein Datum erfordert. Es über den Verstand, über radikale Veränderungen und Willen zu schaffen funktioniert meist nicht. Oft rennt man genau mit diesen Versuchen gegen die Wand. Ein möglicher Trick ist es, in kleinen, bequemen, schmerzfreien Schritten die Gewohnheit zu durchbrechen. Wiederholt man dies immer wieder, ist es viel wahrscheinlicher, etwas langfristig zu verändern. Dass der Mensch ein sogenanntes „Gewohnheitstier“ ist, beruht darauf, dass fast die Hälfte unserer alltäglichen Handlungen durch ständige Wiederholung entstanden und so automatisiert sind, dass wir dabei nicht mehr nachdenken müssen.

21 Tage soll es wohl angeblich dauern, um bis wir uns an etwas Neues gewöhnt haben und weitere 90 Tage, um es wirklich im Unterbewusstsein zu verankern. In einer Woche also wäre es also erst festzustellen, ob der jeweilige Neujahrsvorsatz realistisch war. Ich selbst hatte mir schon vor einer ganzen Weile vorgenommen, dass nicht mehr alles eine Reaktion verdient. Hin und wieder auf etwas nicht antworten oder es nicht zu kommentieren, kann sogar befreiend sein und schont den Blutdruck. Denn wenn dieser steigt, signalisiert das dem Körper: Kampf oder Flucht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nun zu allem schweige. Sich Luft machen gehört durchaus dazu und schließlich gibt es da ja diesen einen Satz von Pippi Langstrumpf: „Ich will euch nur sagen, dass es gefährlich ist, zu lange zu schweigen. Die Zunge verwelkt, wenn man sie nicht gebraucht.“