Ziegenrück. Deshalb werden die ausgedienten Weihnachtsbäume in Ziegenrück nicht verbrannt, sondern durch einen Häcksler geschoben.

Eigentlich wollte Diana Ulle vom Ziegenrücker Feuerwehrverein dieses Jahr ein Novum in dem Saalestädtchen veranstalten: das erste Weihnachtsbaumverbrennen. Und so machte sie sich auf zur Stadtverwaltung, um beim Ordnungsamt das Feuer zu beantragen. „Das Feuer wurde uns auch genehmigt, nur hieß es, wir dürften keine Weihnachtsbäume verbrennen, weil diese als Grünschnitt zählen“, erzählt sie. Diana Ulle wurde stutzig, schließlich werden vielerorts im Landkreis die Weihnachtsbäume feierlich verbrannt. Also recherchierte sie. „In der Thüringer Pflanzenabfallverordnung im Kreislaufwirtschaftsgesetz steht tatsächlich, dass frische Weihnachtsbäume als Grünschnitt gelten und nicht verbrannt werden dürfen. Man sollte ein bis anderthalb Jahre warten, um die ausgedienten Weihnachtsbäume zu verbrennen“, erklärt sie. Aber solche Vor-Vorjahresweihnachtsbäume sind in der Regel schwer zu finden.