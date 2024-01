Pößneck. Wir haben nachgefragt: Der Filialdirektor Max-Tobias Hayn nimmt Stellung.

Über das Gerücht, die Deutsche-Bank-Filiale in Pößneck würde schließen, können die beiden Männer nur müde lächeln. Das komme immer mal wieder zu den Jahresenden auf, sagt Filialdirektor Max-Tobias Hayn. Dass aber etwas passiert, ist nicht von der Hand zu weisen: „Die Deutsche Bank wird auch künftig in Pößneck präsent sein, allerdings in neuer Gestalt. Dafür wird die bisherige Filiale Ende Februar in eine Finanzagentur der Deutschen Bank mit selbstständigen Finanzberatern umgewandelt. Für die Kunden ändert sich dadurch wenig. Die Pößnecker erhalten vor Ort auch künftig die gewohnt umfassende Beratung zu allen finanziellen Themen“, heißt es. Am 23. Februar wird für eine kurze Umbauphase geschlossen sein, ab 5. März ist wieder geöffnet.