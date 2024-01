Triptis. Für Peter Orosz ist am 30. Juni 2024 nach nur sechs Jahren im Triptiser Rathaus Schluss. Ein Gespräch zu seinem Endspurt im Amt des Stadtoberhauptes.

Anders als Kollegen wie Ralf Weiße (BfN) in Neustadt und Michael Modde (parteilos) kann das Triptiser Stadtoberhaupt Peter Orosz (Feuerwehr) sein Amt im Frühjahr nicht verteidigen. Mit seinen aktuell 67 Jahren – zu Beginn eines weiteren Mandats wäre er sogar 68 – kann er in Thüringen kein hauptamtlicher Bürgermeister mehr werden. So ist für ihn am 30. Juni nach sechs Jahren im Triptiser Rathaus Schluss.