Schleiz. Nach mehreren Zigarettenautomatensprengungen im Saale-Orla-Kreis hat die Polizei jetzt einen Ermittlungserfolg verzeichnet. Sieben Jugendliche stehen in Verdacht.

Bereits in der in der vergangenen Woche kontrollierte die Polizei einen mit mehreren Jugendlichen besetzten PKW in Frössen. Wie die Polizei am Montag informierte, führten Ermittlungen dann zu einem Teilerfolg im Zusammenhang mit mehreren Angriffen auf Zigarettenautomaten im Saale-Orla-Kreis in letzter Zeit. Während der Durchsuchung der Personen sowie des PKW wurden Böller und weitere, tatrelevante Gegenstände sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gera erfolgten mehrere Wohnungsdurchsuchungen an insgesamt acht Objekten, bei denen weitere, tatrelevante Gegenstände gefunden und sichergestellt worden seien.

Darüber hinaus seien noch Betäubungsmittel sowie ein gestohlenes Moped gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Zusammenhang gegen sieben Tatverdächtige (männlich und weiblich) im Alter von 16 bis 19 Jahren, die u.a. für die Automatensprengungen in Blintendorf, Frössen und Eßbach in Frage kommen könnten. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen von der Polizeidienststelle entlassen. Die umfangreichen Durchsuchungen und Ermittlungen wurden durch mehrere Kollegen der bayrischen Polizei unterstützt.

