Pößneck. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) des Saale-Orla-Kreises positioniert sich für die Stichwahl um das Landratsamt deutlich.

„Wer Demokratie will, muss demokratisch wählen“, sagt Constanze Truschinski, Kreisvorsitzende des DGB Saale-Orla-Kreis. Noch am Montag vor der Landratswahl hatte sie ein Kandidatenforum in der Pößnecker Bibliothek organisiert, an der Christian Herrgott von der CDU, Ralf Kalich von der Partei Die Linke sowie die parteilose Regina Butz, die von der SPD unterstützt wurde, teilnahmen. Der Bewerber der AfD war nicht eingeladen. „Wir haben uns als DGB darauf verständigt, dass wir Kandidaten einer gesichert rechtsextremistischen Partei keine Bühne bieten, auf der sie Hass und Hetze verbreiten können“, erklärt die DGB-Kreisvorsitzende. Wer Politik mit Hass und Hetze mache, schaffe keine besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen.