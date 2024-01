Ziegenrück. Die Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit großem Gala-Abend und ausgiebigem Kinderfasching.

„Mit 40 Jahren ist man als Karnevalsverein hier im Saale-Orla-Kreis gerade erst aus der Pubertät raus, aber das ist erst recht ein Grund, unser Jubiläum kräftig zu feiern“, sagt Rex Gottschall von der Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft (ZKG). „Karneval total“ lautet das Motto der großen Gala, mit der die ZKG am Samstag, 3. Februar, ab 19.30 Uhr zahlreiche Besucher in die alte Sporthalle locken will. Die Besucher können sich dann auf das bis zu zweieinhalb Stunden lange Programm freuen. Getreu dem Jubiläum zeigt auch das Bühnenbild eine große 40. An diesem Abend wird auch das neue Kinderprinzenpaar vorgestellt.