Schleiz. Rotary Club Schleiz beteiligt sich an Spendenaktion für Sophia aus Schleiz und konnte entscheidend helfen

Es ist länger als ein halbes Jahr her, dass sich Nancy und Christoph Pohl aus Schleiz an die Öffentlichkeit gewandt haben. Für die Fahrten mit ihrer Tochter Sophia, brauchen sie dringend ein anderes Fahrzeug. 2018 kam das Mädchen mit einer Hirnschädigung zur Welt und kann aufgrund einer starken Spastik nicht laufen. Trotz allem sei sie ein optimistisches und fröhliches Kind. Im Alltag seien jedoch viele Termine und Fahrten zu Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie aber auch zum therapeutischen Reiten zu bewerkstelligen. „Bisher konnten wir ihren Rehabuggy in unserem Auto verstauen. Nun ist Sophia größer, braucht einen Rollator und Rollstuhl. Deshalb brauchen wir dringend ein großes Auto, in dem wir alles transportieren können und Sophia und Schwester Zola trotzdem noch ausreichend Platz haben“, erklärt Nancy Pohl.