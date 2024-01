Saalburg. Die Narren des Faschingsclubs Saalburg feiern in dieser Saison 70 Jahre Vereinsgeschichte und das mit Rock‘n‘roll und E-Gitarren.

In wenigen Tagen ist es soweit: Die Mitglieder des Saalburger Fachingsclubs (FCS) starten in die heiße Phase der Karnevalssaison. Das Motto in diesem Jahr lautet „70 Jahre Saalburger Narren, der FCS feiert mit Rock‘n‘Roll und E-Gitarren“.