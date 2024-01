Gefell. Australische Nächte im Ußßenland starten diesen Freitag. Gefell für drei Wochen im Ausnahmezustand.

Bevor man vom tasmanischen Teufel gebissen und vom Känguru nieder geboxt wird, könnte man sich im Gefeller Rathaussaal mit der Liane über den Saal schwingen. Klingt lustig? Ist es auch, denn „die Narren sind außer Rand und Band, in den australischen Nächten im Ußßenland“. Der Gefeller Faschingsclub e.V. begeht die 53. Saison und startet bereits an diesem Freitag in den Veranstaltungsmarathon.