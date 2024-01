Schleiz/Neustadt an der Orla. Der Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland in Schleiz hat seit dem 1. Januar eine neue Geschäftsführerin aus Neustadt an der Orla.

„Als natur- und heimatverbundener Mensch freue ich mich sehr auf meinen neuen Aufgaben- und Arbeitsbereich. Zunächst möchte ich mich erst einmal mit den touristischen Leistungsträgern austauschen, denn nur gemeinsam mit den Akteuren ist es schließlich möglich, die touristische Entwicklung positiv zu gestalten, die Region weiter voranzubringen und für Gäste ein attraktives Reisegebiet zu werden“, sagt Katrin Pflieger.