Pößneck. Wenn genug Teilnehmer in Pößneck mitmachen, um die Stadtwette zu gewinnen, können sich drei Vereine auf insgesamt 1500 Euro freuen.

Bei der Erstauflage des Business Night Run im März vergangenes Jahr, waren es noch 350 Teilnehmer in 40 Mannschaften, die an dem Firmenlauf von der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG teilnahmen. Nun hofft der Veranstalter, gemäß der der Stadtwette von Pößnecks Bürgermeister Michael Modde (parteilos), dass es mindestens 700 Läufer werden, die beim 2. Business Night Run am 12. April zusammenkommen. Denn gemäß der Stadtwette anlässlich 700 Jahre Ersterwähnung von Pößneck als Stadt, spendet die Volksbank an drei regionale Vereine insgesamt 1500 Euro.