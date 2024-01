Pößneck. Die Erfurter Bahn gibt bekannt, ab wann die Züge vom unteren Bahnhof Pößneck nach dem Unfall von Freitag wieder Richtung Jena fahren.

Nachdem es am Samstag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Pößneck zu einem Zusammenstoß zwischen einem Triebwagen der Erfurter Bahn und einem Mercedes gekommen ist, hat am Dienstag ein Gutachter die Schäden an der Eisenbahnbrücke über die Kotschau geprüft. Das teilt Ella Tänzer, Pressesprecherin der Erfurter Bahn, auf Nachfrage dieser Zeitung mit.