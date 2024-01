Oppurg. Fünf Faschingsveranstaltungen stehen in Oppurg mit den Schlossnarren ab Februar in den Startlöchern. Am diesem Freitag ist Kartenvorverkauf.

Den Maskenball gibt es in diesem Jahr nicht nur in Venedig oder Rio. Denn auch in Oppurg feiern die Schlossnarren ihre Saison getreu diesem Motto ab Anfang Februar bei insgesamt fünf Veranstaltungen. Das närrische Volk regiert dabei das Prinzenpaar der 34. Saison - Prinz Andreas II. und Prinzessin Isabell I. - , welche am 11. November ins Amt eingeführt wurden.