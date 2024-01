Pößneck. Neben einer Brandbekämpfung musste die Pößnecker Feuerwehr auch zu einer Menschenrettung und einem Verkehrsunfall ausrücken

Für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Pößnecker Stützpunktfeuerwehr gab es am Dienstag und Mittwoch gut zu tun. Das erste Mal schrillten die Alarmmeldeempfänger der Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr. Sie wurden zur Beseitigung einer Ölspur alarmiert, die sich auf einer Länge von gut 7,4 Kilometer von Oppurg beginnend bis Schlettwein zog. Ursächlich dafür war ein Defekt am Hydrauliksystem eines Kranfahrzeugs. In Absprache mit dem Baulastträger wurde die Ölspur von der Firma Lohr mit einem Spezialfahrzeug gereinigt.