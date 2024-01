Pößneck. In einem Zivilprozess am Amtsgericht Pößneck verklagt ein verunfallter Schüler den beteiligten Fahrer eines Transporters auf 3000 Euro.

Auf Schadenersatz in Höhe von 2.936 Euro verklagte ein Schüler der Regelschule Oppurg einen Rehmener. Ob er das Geld im vollen Umfang zugesprochen bekommt, konnte am Mittwochmorgen bei einem öffentlichen Zivilprozess am Amtsgericht Pößneck in Erfahrung gebracht werden. Vorausgegangen war ein Strafgerichtsprozess vor ein paar Monaten zwischen dem Vater des Minderjährigen und dem Fahrer eines Transporters aus Rehmen, der an diesem Mittwoch abermals auf der Anklagebank saß. Es ging und geht um einen Unfall, der an einem Freitag, den 13., geschah. Es war Pech: Vor genau einem Jahr kollidierte der mopedfahrende Schüler in Rehmen mit dem langsam rückwärts in seine Einfahrt fahrenden Mann. Glück im Unglück: Außer ein paar Abschürfungen am Arm und Bein des Schülers und einem kaputten Moped ging es glimpflich aus.