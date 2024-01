Schleiz. Im Saale-Orla-Kreis sind Badesachen und Sonnenbrille im Februar das passende Outfit

„Oho ich bin schon wieder, oho im Inselfieber“ singt Peter Wackel und bald wohl auch die Gäste des Schleizer Karnevals Club (SKC), denn zum ersten Mal in der Geschichte gibt es in diesem Jahr ein Motto. Und das hat es dann auch gleich in sich. „Schlager, Party, Sonnenschein - der SKC nimmt Malle“, heißt es im Februar in der Jahnturnhalle. Wer also die Badehose und Strohhut aus dem Schrank holt und den Schwimmring aufbläst, ist auf jeden Fall richtig gekleidet zur 57. Saison des Vereins.