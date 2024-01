2022 verwandelte sich das Bergwerk Kamsdorf in einen Drehort. Dort wurden Szenen für den Mystery-Thriller „Die Theorie von Allem“ produziert. Weitere Produktionsorte für den Film, der eigentlich in den Schweizer Alpen spielt und überwiegend in Österreich gedreht wurde, sind unter anderem ein ehemaliger Luftschutzbunker und der sogenannte Hamburger Block in Erfurt. © Jens Voigt | Jens Voigt