Krölpa. Auf der Straße zwischen Krölpa und Trannroda hat sich am frühen Donnerstagnachmittag ein Unfall mit mehreren Verletzten ereignet.

Wahrscheinlich aufgrund der Schneeglätte hat sich am Donnerstag gegen 13. 40 Uhr ein Unfall auf der Straße zwischen Krölpa und Trannroda ereignet. Das mit drei Menschen besetzte Auto kam an einer abschüssigen Stelle in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in die Böschung und überschlug sich. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Krölpa und Pößneck eilten zur Hilfe. Während die Krölpaer Einsatzkräfte die medizinische Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahmen, sicherten die Pößnecker Kameraden die Einsatzstelle ab. Zwei der drei Insassen des Autos wurden verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.