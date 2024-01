Schleiz. Stephanie Rössel schaufelt Schnee und friert dabei

Als meine Kollegen darüber feilschten, wer mehr Minuten brauchte, um sein Auto abzukehren und vom Eis zu befreien, hörte ich nur ruhig zu. Bei mir zu Hause hatte es da bereits so viel geschneit, dass ich mein Auto gar nicht zu Gesicht bekam und Gefahr lief, das Falsche zu befreien. Selbst Schnee schieben auf dem Gehweg war nahezu sinnlos, denn auch da ist aktuell von schaufeln statt schieben die Rede. Es ist aber schon irgendwie seltsam, dass sogar das inzwischen extreme Reaktionen bei uns Menschen auslöst. Schnee und Eisregen - etwas, das es schon immer gab. Am Mittwoch aber wurden sämtliche Termine abgesagt und mancherorts die Kinder nach Hause geschickt. Dabei war das ja nahezu alles harmlos, gegen das, was ein paar Stunden später passierte. Da war das bisschen überfrierende Nässe ein Klacks gegen die Schneemassen. Nun, es ist doch immer wieder schön, wie überraschend Schnee und Eis im Winter kommen. Aber wie sagte schon Otto Waalkes: „Ob‘s wärmer oder kälter wird - das hängt vom Wetter ab.“ Kalt ist es mir nach dem ganzen Schneegeschippe trotzdem.