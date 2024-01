Krölpa. Wie Sandy Immer vom Reitsport zur Alternativmedizin kam und jetzt eine Heilpraktiker-Praxis für Mensch und Tier in Krölpa eröffnet hat.

„Als ich in Münster in Nordrhein-Westfalen war und dort Ernährungswissenschaften studierte, war ich beim Reitsport ganz aktiv im Leistungssport unterwegs. Nach schweren Trainings oder Wettkämpfen hatte ich dann oft so große Schmerzen im linken Fuß, dass ich beim Autofahren kaum mehr die Kupplung treten konnte. Ich ging zum Arzt, ließ mich röntgen, aber mein Arzt fand nichts. Dann bekam ich den Tipp, einen Osteopathen aufzusuchen und tat das. Der rückte mich dann irgendwie wieder zurecht, so kam ich das erste Mal mit Alternativmedizin in Berührung“, erzählt Sandy Immer. Das war 2011. „Wenn beim Tier etwas nicht stimmt, kann sich das auch auf den Menschen übertragen, Tier und Mensch bilden manchmal eine Einheit“, gibt sie zu verstehen.