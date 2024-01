Stephanie Rössel findet, dass die Worte Dialog und Kommunikation zu oft in den Raum geworfen werden ohne ehrliche Konsequenzen

Seit Wochen tauchen die Worte Dialog und Kommunikation immer und immer wieder auf. Im Wahlkampf wird ständig darauf gesetzt. Irgendwie werde ich aber das Gefühl nicht los, dass nicht alle die Definition davon kennen. Ein Dialog ist ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen mit Rede und Gegenrede. Kommunikation ist der auf verschiedenen Wegen mögliche Austausch oder die Übertragung von Informationen. Aktuell befinden wir uns in einer Zeit, bei der beispielsweise bei Protesten zu Gegendemonstrationen aufgerufen wird. Diese sind meist auf allen Seiten laut und auf den eigenen Ansichten verharrend. Dialog - Fehlanzeige. Austausch von Informationen - eher weniger.

Wenn wir Menschen doch so intelligent sind, wie wir immer von uns behaupten, warum sind wir scheinbar nicht mehr in der Lage zu diskutieren, zu tolerieren und gar zu respektieren. Krieg wird mit Krieg beantwortet, Demo mit Gegendemo, Ausgrenzung mit Ausgrenzung. Haben wir diskutieren verlernt, weil wir nur noch streiten? Muss denn immer die eine Seite richtig und die andere falsch sein? Und welche ist dann die, die richtig ist? Haben Sie schonmal darüber nachgedacht, dass Respektieren nicht zwingend akzeptieren bedeutet und dass es nicht wehtut zuzuhören. Versuchen zu verstehen und im Gespräch sachlich bleiben, übrigens auch nicht. Wie oft fragen Sie eine andere Person, „wie es geht“? Es ist Höflichkeit und man erhofft sich als Antwort ein „Gut“, denn wirklich bereit sich möglicherweise dann eine längere Geschichte anzuhören, ist doch kaum jemand. Ehrliches Interesse bedingt, sich Zeit für die Person gegenüber nehmen. Andernfalls finde ich persönlich es besser, die ganzen Floskeln lieber wegzulassen. So entstehen dann auch wieder richtige Dialoge.