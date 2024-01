Pößneck. Marc Müller startete mit Flugmodellen vom Boden, mittlerweile fliegt er selbst. Was er vorhat.

Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit, heißt es. Ganz so alt ist Marc Müller, 40, zwar nicht, doch den Wunsch hegt er fast sein ganzes Leben lang schon. Mit Modellfliegerei konnte der damals Zehnjährige erste Flugversuche unternehmen. Papiergleiter, Kunststoffgleiter, Motor- und Düsenflugzeuge. Die Technik macht’s möglich. Was im kleinen funktioniert, geht natürlich auch im Großen. Mit einem Gleitschirm zum Beispiel. Eine Flugschule war schnell gefunden: Das in Leutenberg verortete Flugzentrum bietet am Standort Altenbeuthen beste Bedingungen, um in die Luft zu gehen. „Ich habe es mir einfach angeguckt und wollte es ausprobieren“, erzählt der Schlettweiner, der im Pößnecker Ortsteil die Modellbautrefffen veranstaltet.