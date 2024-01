Pößneck. Auf das 1. Oepser Dannebomfest folgen weitere Höhepunkte der Heimatfreunde Öpitz im ersten Halbjahr 2024

Das Lied „Die kleine Kneipe“ von Peter Alexander, das aus dem Radio erklang, war für einige Besucher wie ein Wink des Schicksals. Denn viele Einwohner in dem Pößnecker Stadtteil Öpitz interessiert es naturgemäß, wie es mit dem Rosengarten in Zukunft weitergeht. Auch wenn die Gaststätte mit Saal, die sich aktuell im Besitz der Stadt Pößneck befindet, offiziell geschlossen ist, so gibt es so etwas wie den lebendigen Geist des Rosengartens. Das kann man als Besucher auf Schritt und Tritt spüren, wenn es Veranstaltungen im Umfeld der traditionsreichen Gaststätte gibt. Viele Menschen, nicht nur aus Öpitz, verbinden vielfältige Erinnerungen mit dieser Adresse und wollen deshalb wissen, wie es weitergeht.