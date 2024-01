Tanna. In die überfrorenen Leitenteiche bei Tanna sind am Samstag zwei Menschen eingebrochen und mussten gerettet werden – so das Szenario.

Zwei Menschen sind am Samstagmittag in Tanna im Eis auf den Leitenteichen eingebrochen und mussten von Einsatzkräften der DRK-Wasserrettungsstaffel des Saale-Orla-Kreises und der Freiwilligen Feuerwehr Tanna gerettet werden. Diese gemeinsame Übung wurde realitätsnah zusammen mit der Schnelleinsatzgruppe für Massenanfälle von Verletzten der (SEG MANV) und der Versorgungsgruppe des Betreuungszuges des DRK-Saale-Orla sowie mit Auszubildenden Notfallsanitätern des DRK-Rettungsdienstes durchgeführt.