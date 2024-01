Liebengrün. Die Schildbürgerschaft ließ sich wie immer nicht lumpen und feierte Fasching in Liebengrün.

Herbert Enke kennt sie alle – gute und schlechte Witze und er erzählt viele, wenn er durch das Programm zum Liebengrüner Fasching führt. Schon 71 Mal hat er an Galaabenden, Lumpenbällen und zu Rentnerfaschingsnachmittagen die einzelnen Beiträge der Schildbürgerschaft angekündigt. Tänze von groß und klein, Sketche und all die anderen Aufführungen sagt er nicht nur an, er stellt sie so unterhaltsam vor, dass so manches Mal dem eigentlichen Auftritt beinahe die Show gestohlen wird.