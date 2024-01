Rockendorf/Kulm/Oßla. Polizeimeldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Fahrer verletzt nach Überschlag

Am Samstagabend gegen 22.20 Uhr befuhr der 49-jährige Fahrer eines Pkw die B 281 aus Pößneck kommend in Richtung Saalfeld. In einer Linkskurve verlor er, mutmaßlich aufgrund eines Reifenplatzers, die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto überschlug sich und kam im angrenzenden Feld zum Liegen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Unter Alkohol drei geparkte Autos demoliert

Am Sonntag gegen 2.45 Uhr stieß der 21-jährige Fahrer eines Pkw in Kulm gegen drei geparkte Fahrzeuge und entfernte sich danach pflichtwidrig von der Unfallstelle. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der junge Mann wenig später festgestellt werden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitagvormittag kam es auf der Landesstraße 1096 zu einem Unfall. Ein 19-Jähriger fuhr die Strecke von Röttersdorf kommend in Richtung Oßla entlang und kam mutmaßlich aufgrund von Winterglätte von der Straße ab. Ein dahinterfahrender 22-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem Verunfallten zusammen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung bei dem 22-Jährigen, sodass im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.