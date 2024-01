Neustadt. Die Firma eines Mannes ersteigerte 2022 das Elternhaus von Julia Wilde in einer Stadt im Saale-Orla-Kreis. Was dann alles passiert und über den Mann bekannt wird, ist unglaublich.

Ein leerstehendes Haus in der Triptiser Straße in Neustadt: Eine verärgerte ehemalige Mieterin und ihr Vater sind anscheinend einem skrupellosen Mann – der Name ist der Redaktion bekannt, genau wie Aktenzeichen, um nachfolgende Vorgänge zu belegen – und dessen Firmengeflecht aufgesessen. Einen ganzen Aktenordner füllt der Schriftverkehr zwischen Julia Wilde und Behörden, einem Insolvenzverwalter, Firmen, Versorgungsbetrieben, Rechtsanwälten, Polizei und Staatsanwaltschaften aus der ganzen Bundesrepublik. Es geht um ihr Elternhaus, das im Jahr 2022 zwangsversteigert werden musste, um verbliebene Restschulden ihres Vaters Klaus zu tilgen. Sie spricht mit uns und will es als Warnung vor windigen Geschäftemachern verstanden wissen, was ihr widerfahren ist.