Tanna. Eine Frau aus Tanna hat ihren Job aufgegeben und sich der Kunst gewidmet.

Es sei eine Kunst, auf die man hierzulande eher selten treffe. Elisabeth Kühnast aus Tanna ist Mosaikkünstlerin. Am ersten Februarwochenende eröffnet sie eine Ausstellung im örtlichen Café „De Tänner Rockenstub“ und will ihre faszinierende Kunst zeigen und erklären. In ihrer Werkstatt entstehen die schönsten Kunstwerke: Tische, Haustürschilder, Porträts, Wandbilder und noch mehr, alles mit Mosaikkunst gestaltet. Meist seien es Auftragswerke von Privatleuten. Liebhaberstücke, die die Magie der Mosaikkunst erahnen lassen.