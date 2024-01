Stephanie Rössel hofft für das Dorf Plothen und den gesamten Landkreis das Beste

Wenn ich Plothen höre, huscht mir wahrscheinlich ein Lächeln über das Gesicht. Plothen bedeutet für mich Wasser, Wind, Teiche, Vögel, Bäume und immer ein bisschen Ostseegeruch. Die unglaublich schöne Natur im Land der tausend Teiche gehört für mich zu den schönsten Gegenden im Saale-Orla-Kreis. Und seit ich weiß, dass dort sogar Kranichpaare brüten, hat dieses schöne Fleckchen endgültig mein Herz gewonnen.

Für das Dorf Plothen wünsche ich, dass die Menschen dort am Sonntag die richtige Entscheidung treffen und dann in Kürze endlich wieder einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin haben. Eine Person, die ansprechbar ist für die Gemeinde und sich im Zweifel schützend vor oder unterstützend hinter die Bürgerinnen und Bürger stellt. So eine Person an der Spitze, wünsche ich im Übrigen dem gesamten Landkreis, denn auch die Stichwahl zum Landrat steht am 28. Januar an. Gerade jetzt, wo alles irgendwie ins Wanken gerät, braucht es jemand mit Rückgrat, mit Mut, jemand der zu seinem Wort steht und mit sich selbst im Reinen ist.