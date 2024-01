Triptis/Moßbach. Ein rumänischer Transporter kippte um. Was ist passiert?

Zwei schwerverletzte und zwei leichtverletzte Personen sind die Bilanz eines schweren Unfalls auf der Autobahn 9 nahe Moßbach. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, kam es am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Transporter mit rumänischem Kennzeichen und vier Insassen war kurz nach 14 Uhr auf die Seite gekippt. Denn bei einem Spurwechsel kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem Auto. Der Transporter kam ins Schleudern, kippte und kam seitlich zum Liegen, sodass er sich schließlich quer über der zweiten und dritten Spur befand. Die Autobahn in Richtung Berlin musste für mehrere Stunden gesperrt werden, es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Die beiden Schwerverletzten wurden mit zwei Rettungshubschraubern aus Zwickau und Jena abtransportiert, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr aus Schleiz, Ronny Hofmann, sagte.