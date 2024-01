Tanna. Mit einem kräftigen „Tanna Tannè“ wird Jubiläum gefeiert und richtig was geboten

In den umliegenden Städten Hirschberg, Gefell, Schleiz, Remptendorf und Mühltroff gab es Ende der 60er Jahre schon Faschingsveranstaltungen. Fast jedes Jahr kam ein Ort dazu, in dem Karneval gefeiert wurde, nur in Tanna nicht. Also entschied sich der Freundeskreis um Roland Flügel, Gunther Sachs und Christian Apelt, dieses Problem in die Hand zu nehmen. Gemeinsam suchten sie geeignete Mitstreiter. 1975 war es schließlich so weit, der Tannaer Carnevals Club (TCC) wurde gegründet. Von Anfang an wurde Wert darauf gelegt, ein eigenes Programm zu gestalten. Die ersten Sitzungen wurden anfangs in der Turnhalle abgehalten. Später dann verlagerte man die Treffen in das Gartenhaus von Helmut Woydt. Bei seinem Sauerkirschwein kamen die besten Ideen, erinnert man sich noch heute.