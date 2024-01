Bad Blankenburg. Beim Ausparken hat am Dienstag ein 18-Jähriger eine 90 Jahre alte Frau übersehen und angefahren.

In Bad Blankenburg ist am Dienstagnachmittag eine 90 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße der Deutschen Einheit schwer verletzt worden. Laut Polizeimeldung war die Frau mit ihrem Rollator unterwegs, als ein 18-Jähriger sein Auto ausparken wollte und die Dame übersah.

Die Frau stürzte und verletzte sich dadurch schwer. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

red