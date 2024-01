Schleiz/Neustadt. Klarstellungen der Kreisverwaltung vor dem Stichwahlsonntag 28. Januar

Aufgrund von Berichten, dass in einzelnen Wahllokalen die Wahlbenachrichtigungen einbehalten wurden, weisen das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises, aber auch einzelne Gemeinden und Städte wie die Stadt Neustadt in Mitteilungen ausdrücklich darauf hin, dass eine Teilnahme an der Stichwahl zur Landratswahl auch ohne Wahlbenachrichtigung möglich ist. „Um vor Ort im Wahllokal seine Stimme abzugeben, benötigt man lediglich ein gültiges Ausweisdokument – in der Regel den Personalausweis oder Reisepass“, stellte die Kreisverwaltung klar.

Im Saale-Orla-Kreis sind am Sonntag, 28. Januar, mehr als 66.000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Landrat zu wählen. Die Entscheidung fällt zwischen Uwe Thrum (AfD) und Christian Herrgott (CDU), die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereint, aber jeweils die benötigte absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen verpasst haben. Wahlberechtigt sind Deutsche sowie alle weiteren Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die am 14. Januar, dem Tag des ersten Wahlgangs, mindestens 16 Jahre alt waren und ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten im Saale-Orla-Kreis hatten. Geöffnet sind die Wahllokale am Sonntag von 8 bis 18 Uhr. „Anschließend erfolgt umgehend die Auszählung der Stimmen, die interessierte Bürgerinnen und Bürger auch vor Ort in den Wahllokalen beobachten dürfen“, so die Kreisverwaltung.

Briefwahl überall möglich

Wer am Sonntag nicht in seinem Wahllokal abstimmen kann, habe auch jetzt noch die Möglichkeit, sich bei seiner Stadt, Gemeinde oder Verwaltungsgemeinschaft Briefwahlunterlagen zu besorgen. In den meisten Fällen sei es möglich, die Briefwahl direkt vor Ort im jeweiligen Verwaltungsgebäude durchzuführen, erinnert die Kreisverwaltung in ihrer Mitteilung.

Die aus den einzelnen Wahlbezirken eingehenden Ergebnisse werden am Sonntagabend nach und nach im Internet auf der amtlichen Seite www.wahlen.thueringen.de veröffentlicht. Ein vorläufiges Endergebnis könnte bis 19 Uhr feststehen, heißt es. Erster Arbeitstag des neuen Landrates werde planmäßig der 9. Februar sein, so die Kreisverwaltung. Thrum oder Herrgott lösen Thomas Fügmann (CDU) ab, der nach einer zwölfjährigen Amtszeit beziehungsweise zwei sechsjährigen Mandaten altersbedingt nicht noch einmal antreten kann. red