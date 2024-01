Bankschenke/Greuda. Der Verein Seelentröster verlor eine Tierpflegestelle nahe der Bankschenke. Strafanzeigen gegen eine Mietpartei wurden gestellt.

Der verheerende Gebäudebrand an der Bankschenke am 15. Dezember löste bei Beteiligten und Unbeteiligten blankes Entsetzen aus. Das unbewohnbar gewordene Objekt war zu dem Zeitpunkt von zwei Mietparteien bewohnt. Eine größere Anzahl von Tieren, die nicht dem Verein zugehörig waren, lebte zu dem Zeitpunkt mit auf dem Grundstück, das Sabine Eck aus Greuda bei Jena gehört. Sie ist Vorsitzende des Tierschutzvereines „Die Seelentröster - Tiere helfen Menschen“ und betrieb Pflegestellen in dem Gebäude nahe der Bankschenke. Abgesehen vom immensen Schaden für die Besitzerin, ist auch der Verein, der zahlreiche Einrichtungsgegenstände zur Tierversorgung vor Ort gelagert hatte, direkt vom Brand betroffen. Auch kann die Örtlichkeit nicht mehr als Pflegestelle genutzt werden, wie das bisher der Fall war und die auch dringend benötigt werden.