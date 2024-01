Stephanie Rössel über ein „grenzwertiges“ Erlebnis in Mödlareuth und warum das Dreiländereck dann doch irgendwie vereint ist

Es war ein eigenartiges Erlebnis in Mödlareuth. Dem Dorf, das einst durch eine Grenze getrennt war. Die einen wohnen in Thüringen, die anderen in Bayern. Doch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sollte man das doch eigentlich nur noch im Museum sehen oder an den Resten von Mauer und Zäunen spüren können. Doch beim Besuch des Bundespräsidiums fühlte ich mich irgendwie zurückversetzt.

Während auf der bayrischen Seite einige Polizeibeamte der Dinge harrten, war in Thüringen weit und breit keine Polizei in Sicht. Dafür aber immer mehr Traktoren und Landwirte, die sich auf der Wiese aufstellten. Hinter der ehemaligen Grenze standen die Beamten aus Franken nun, schauten zu und sagten: „Wir können da drüben gar nix machen, nur hoffen, dass die Kollegen auf der anderen Seite bald eintreffen.“ Da ist sie nun weg, die Grenze und irgendwie doch nicht. Lustig war dann allerdings, dass die Gesprächsführer der Landwirte weder aus Thüringen, noch aus Bayern kamen. Das waren dann Sachsen. Und so ist man trotz Einheit und trotz vorhandener Landesgrenzen, dann eben doch irgendwie vereint.