Stephanie Rössel über ein Experiment mit der Heißluftfritteuse

Dieser Rezeptkalender der Diakonie ist doch etwas Tolles. Er hat persönlichen und regionalen Bezug und wer ihn aufhängt, hat lange Freude daran. Wenn ich an die Eierkuchen von der Titelseite denke, bekomme ich gleich Hunger. Dabei passen zum Fasching ja aktuell viel besser Pfannkuchen, Krapfen, Berliner - oder welche Namen tragen die in literweise Fett ausgebackenen und in viel Zucker gewälzten Gebäckteile noch? Ich mag ja auch die kleinere Variante gerne. Quarkbällchen. Genauso fettig, genauso viel Zucker außen, aber etwas praktischer zu verspeisen. Ich wollte es nun ganz schlaumachen und Kalorien sparen. Seit Weihnachten habe ich eine Heißluftfritteuse. Laut einem Forum soll man die kleinen Bällchen darin auch ausbacken können, fettfrei und gesünder eben. Habe ich ausprobiert. Sind auch gleichmäßig goldbraune Kugeln geworden. Zucker hat jedoch keiner daran gehalten. Da hat wohl das Fett gefehlt und auch irgendwie Feuchtigkeit. Na ja, schön bissfest sind sie ja: Hätte jetzt ein Dutzend selbst gebackene Tennisbälle abzugeben.