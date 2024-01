Triptis. Der 1. Triptiser Carneval Verein zählt rund 150 Mitglieder, die sich teils seit Monaten auf die Höhepunkte der Faschingszeit vorbereiten

Wer die Jahre erlebt hat, erinnert sich gern an die 1970er, der Blütezeit der Disco-Musik. Heute noch herrscht eine Superstimmung, wenn Songs wie „Highway to Hell“, „Kung Fu Fighting“ oder „Rock Your Baby“ erklingen. Neue, vor allem bunte Mode spiegelte damals Zeitgeist und Lebensfreude wider. Genau so soll es sein zum Triptiser Fasching in den nächsten Wochen. Die 62. Session des 1. Triptiser Carneval Vereines (TCV) steht unter dem Motto „It‘s Discotime! DJ, Cocktails, Glitzerkleid - Trips Trill tanzt durch die Discozeit“.